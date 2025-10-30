Entrega Ana Muñiz la pavimentación de la calle Chihuahua en barrio de Guadalupe

Reafirmó que su gobierno continúa trabajando para brindar a los vecinos y vecinas de San Mateo Atenco vialidades dignas.

En el municipio de San Mateo Atenco, la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra realizó una visita al barrio de Guadalupe, en donde se reunió con vecinos y taxistas del lugar.



Tras saludarlos, Muñiz Neyra escucho de primera mano su sentir tras la inauguración de la recién pavimentada calle Chihuahua, obra que afirmó, se prometió y hoy ya es un hecho, que beneficiará a los vecinos de la zona.



Recordó que continuando con estos proyectos, ya se dio inicio a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Benito Juárez, además de que estos continúan en la Av. 2 de Abril.



Con estas acciones, señaló, se avanza en la pavimentación de más calles en distintos barrios y colonias, además de mantener las acciones de bacheo en todo el municipio.



Recordó que la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Juárez, se realizará en dos etapas; la primera iniciará desde el Blvd. Las Torres hasta la calle Allende; posteriormente iniciará la segunda etapa desde la calle Allende a la calle Guerrero.



Pidió no olvidar que estos trabajos finalizarán en el mes de diciembre, además agradeció la comprensión de los pobladores ante las posibles molestias temporales que ocasionaran estas obras viales.