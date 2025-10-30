Clara Brugada inaugura la 13° Reunión Anual Rainbow Cities Network en CDMX

-Señaló que es la primera vez se realiza esta reunión en una ciudad no europea.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración y dio la bienvenida a la celebración de la 13 Reunión Anual Rainbow Cities Network (RCN), que por primera vez se realiza en la capital del país.



“Estamos contentos de recibirlos en la Ciudad de México y también nos sentimos honrados de ser la primera ciudad fuera de Europa como de Latinoamérica, en ser sede de este encuentro internacional. Muchísimas gracias. Tengan la certeza de que en estos días es muy importante este encuentro para la ciudad”, expresó Brugada Molina.



Ante representantes de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, la mandataria capitalina refrendó el compromiso de su gobierno de construir una ciudad de libertades, que acompaña y defiende los derechos de la diversidad sexual.



Añadió que en la Ciudad de México ser lesbiana, gay, bisexual, transexual, persona no binaria, intersexual o queer, debe ser sinónimo de personas con derechos plenos.



Afirmó que la CDMX es hoy la primera a nivel internacional en afluencia turística de personas de la comunidad LGBTTTIQ+, ejemplo mundial de trabajo en prevención, detección y atención del VIH a través de dos clínicas especializadas Condesa, además de ofrecer una amplia oferta cultural y ser aliada estratégica en la lucha por los derechos sexuales.



Destacó el compromiso de su administración para convertir a la capital del país en el epicentro de la inclusión social, en el marco de la celebración del Mundial de Futbol 2026, bajo la visión de Juego Limpio y Sociedad Justa, y realizar una celebración futbolística sin machismo, clasismo, homofobia, transfobia, xenofobia ni discriminación.



Clara Brugada hizo un reconocimiento a la lucha de la sociedad civil, de las agrupaciones y colectividades por su combate y resistencia en defensa de los derechos humanos.



El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, agradeció a la Jefa de Gobierno por asistir a la décima tercera reunión anual de RCN, espacio donde las ciudades conversan entre sí sobre lo que significa habitar un mundo extraordinario en intercambio constante de buenas prácticas y políticas locales inclusivas enfocadas a la población LGBTTTIQ+ y donde compartimos las formas en que las comunidades han aprendido a reconocerse en su multiplicidad, en el arcoíris que es testimonio de lo diverso que late en lo humano, explicó.



Destacó que la capital fue la primera ciudad no europea en realizar una reunión de la Rainbow Cities Network y expresó con entusiasmo que ser anfitriones de esta décima tercera cita anual coincide con el momento histórico en que en el país se construye el segundo piso de la Cuarta Transformación.



Resaltó que durante la última década, la Ciudad de México se ha transformado en un lugar extraordinario con políticas inclusivas, donde las personas pueden vivir plenamente su diversidad sexual y de género a través de su historia, logros, luchas, éxitos y retos.