Baltimore aplasta a Miami en el regreso de Lamar Jackson

-Con cuatro pases de anotación y una defensa mejorada los Ravens sellaron el triunfo

Lamar Jackson regresó de la mejor manera posible. El mariscal de campo se recuperó de una lesión y comandó a los Baltimore Ravens a su tercera victoria de la temporada, aplastando a los Miami Dolphins 28-6. Con esta victoria, el equipo de Maryland sueña con competir en la postemporada.



El mariscal de campo, dos veces ganador del MVP, regresó como si nunca se hubiera ido. Aunque batalló en algunos momentos, Jackson terminó el partido con cuatro pases de anotación, igualando su mayor cantidad en la temporada obtenida en la Semana 2 de ante los Cleveland Browns.



Lamar terminó el juego con un rating de 140.9 a pesar de haber lanzado solo para 204 yardas en 18 pases completados. Además aportó 16 yardas en tres acarreos. El equipo buscó limitar sus acarreos para no arriesgar al QB, quien viene regresando de una lesión en el tendón de corva.



La defensa de Baltimore también dio un pase para delante. El equipo llegó al juego siendo una de las peores de la liga, sin embargo, lograron detener a Tua Tagovailoa y la ofensiva de los Dolphins a sólo dos goles de campo, siendo la menor cantidad de puntos permitidos en toda la temporada.



Además de permitir puntos, la defensa también logró obtener tres entregas de balón. El equipo recuperó dos balones sueltos, uno de ellos dentro de la yarda 15 de Miami. Ya en el cuarto cuarto, el novato Malaki Starks interceptó a Tua para poner fin al partido.



Baltimore dominó de principio a fin, sin embargo, Miami pegó primero con un gol de campo y su defensa logró detener a Lamar en tres jugadas. Sin embargo, un balón suelto de Gilman dejó a la ofensiva de Baltimore dentro de la Yarda 15, situación que Lamar no desperdició y, con un pase a Mark Andrews, adelantó a su equipo.



Jackson volvería a encontrar a Andrews para extender la ventaja de su equipo. Miami se acercó con otro gol de campo, pero en la primera serie ofensiva de la segunda parte, Jackson conectó con C.Kolar para su tercer pase de anotación. Poco después puso el cuatro pase de TD para Bateman.



Cabe destacar que, Derrick Henry tuvo un juego complicado, pero con un par de escapadas en la segunda mitad logró sumar 119 yardas en 19 acarreos. Esta fue su segunda mayor cantidad en la temporada detrás de las 122 que sumó ante los Rams.



Baltimore llegó a tres victorias en la temporada y se acercan a sólo un juego de los Pittsburgh Steelers en la división. La próxima semana se medirán ante los Minnesota Vikings buscando extender su racha ganadora y soñar con postemporada.