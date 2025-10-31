Toluca declara visitantes distinguidos al vicealcalde de Saitama y a la presidenta de ASOMACETAS de Cali

-Fraternidad que abona al desarrollo sostenible y a la proyección global del municipio, destacó Ricardo Moreno.

Como muestra de fraternidad y cooperación internacional, el Gobierno de Toluca declaró Visitantes Distinguidos al vicealcalde de la ciudad de Saitama, Japón, Kazushige Shinya, y a la presidenta de la Asociación de Mujeres Artesanas de las Macetas de Alfeñique de Cali, Colombia (ASOMACETAS), Magda Ivonne Vargas Suaza.



En Sesión Solemne de Cabildo, el cuerpo edilicio, encabezado por el Presidente Municipal Ricardo Moreno, dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras y resaltó que estas visitas fortalecen los lazos de amistad, cooperación y desarrollo sostenible que proyectan a Toluca en el ámbito internacional.



Tras destacar que la Feria y Festival Cultural Alfeñique es un “dulce puente entre naciones”, el alcalde resaltó que la visita del señor Kazushige Shinya fortalece los 46 años de hermandad que se consolidan con acciones concretas; ejemplo de ello fue el Saitama Fest, celebrado en agosto pasado, que congregó a más de 50 mil asistentes y fue testimonio palpable del afecto y el interés que las y los toluqueños sentimos por la cultura japonesa.



Agregó que resulta especialmente significativa la coincidencia de recibir a Magda Ivonne Vargas Suaza, desde Cali, Colombia, quien “encarna una tradición que, al igual que la nuestra, transforma el azúcar en arte y en símbolo de celebración e identidad”.



Recordó que esta expresión artesanal es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en Colombia desde 2013, y que en Toluca, con más de cuatro siglos de historia, el arte del alfeñique fue reconocido hace unos días como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, un acto de justicia que rinde homenaje a generaciones de artesanas y artesanos.



Durante la ceremonia se rindieron honores a la bandera y se entonaron los himnos nacionales de México, Japón y Colombia, como símbolo de respeto, unidad y amistad entre las naciones representadas. Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos, así como la firma y mensaje en el Libro de Visitantes Distinguidos, estrechando aún más los lazos de amistad y colaboración entre Toluca, Saitama y Cali.



En su mensaje, el vicealcalde Kazushige Shinya expresó su agradecimiento por la distinción y recalcó los vínculos históricos, culturales y deportivos que unen a Saitama con Toluca, además del interés de profundizar la hermandad establecida desde 1979, así como la cooperación en temas de desarrollo urbano, tecnología y cultura.



Por su parte, la presidenta Magda Ivonne Vargas Suaza reconoció el valor de las tradiciones toluqueñas, especialmente la Feria del Alfeñique, y reiteró su disposición para impulsar proyectos conjuntos que promuevan el arte popular, el emprendimiento femenino y la integración cultural entre ambas ciudades. Con este encuentro, Toluca consolida su papel como capital de las oportunidades y del progreso, mediante el diálogo y la colaboración internacional, robusteciendo los vínculos de fraternidad que abonan al desarrollo sostenible y a la proyección global del municipio.