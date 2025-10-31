En Zinacantepec los resultados se sienten en cada rincón: Manuel Vilchis

Destacó que estas acciones forman parte de un programa continuo de infraestructura que busca mejorar la movilidad, la seguridad y los servicios en la cabecera municipal.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó la inauguración de la calle Galeana, completamente renovada, y dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la calle Lerdo, obras que, aseguró, reflejan el uso responsable de los recursos públicos y la visión de un gobierno con planeación y compromiso social.



Vilchis Viveros destacó que estas acciones forman parte de un programa continuo de infraestructura que busca mejorar la movilidad, la seguridad y los servicios en la cabecera municipal.



Señaló que cada peso que invertimos tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias. Queremos un municipio con calles transitables, limpias, iluminadas y seguras, afirmó ante vecinos y funcionarios.



Vilchis Viveros reafirmó que la calle Galeana es ya una realidad digna, segura y funcional, mientras que la modernización de la calle Lerdo será otro símbolo del progreso que estamos construyendo juntos, paso a paso y obra por obra.



Enlistó algunas de las más de 300 obras ejecutadas durante su administración, entre ellas el empastado de la cancha de la liga municipal, la creación de un corredor gastronómico inspirado en “El Periquito”, la construcción de parques, la iluminación de la calzada de La Huerta y la colocación de concreto hidráulico en la avenida 16 de Septiembre, principal acceso a la cabecera.



Asimismo recordó que esta última vialidad se encontraba deteriorada y representaba un riesgo permanente. “Hoy es una vía segura, iluminada y con un camellón moderno”.



Vilchis Viveros afirmó que Zinacantepec tiene un nuevo rostro gracias al trabajo coordinado con vecinos y regidores, y reiteró que su administración continuará impulsando más obras.



Finalmente, llamó a los habitantes a mantener la unidad para seguir avanzando. “A pesar de quienes se oponen al desarrollo, seguiremos trabajando. Vamos por más porque eso es lo que ustedes se merecen”, concluyó.