Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista multimillonario

La historia de Cristiano Ronaldo comenzó en la isla de Madeira, Portugal, donde creció en medio de la pobreza, situación que dio a conocer en una entrevista en 2019, donde recordó como su familia luchaba para llegar a fin de mes.



Siendo el más joven de cuatro hermanos, con 12 años su vida estuvo marcada por la dificultad; teniendo que batallar con un padre alcohólico y una madre que en algún momento se planteó el aborto debido a la presión financiera.



En muchas ocasiones hablo de como él y sus hermanos esperaban afuera de un McDonald’s teniendo la esperanza de que les dieran sobras de comida para mitigar el hambre, misma que le alimentó su ambición de salir adelante.



Su enorme ascenso de futbolista callejero a multimillonario es un ejemplo de determinación y visión oportuna. Su patrimonio neto actual supera los 1.400 millones de dólares, impulsado por contratos históricos, patrocinios y negocios propios.



Desde su debut profesional en 2002, Ronaldo ha ganado más de 550 millones de dólares en salarios como jugador, lo que lo coloca entre una élite reducida de atletas con fortunas superiores a los mil millones, junto a figuras como Roger Federer y Michael Jordan.



De acuerdo a analistas financieros, el éxito de Ronaldo refleja una tendencia más amplia: los atletas actuales generan riqueza no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su marca personal y su influencia digital.



Pero fuera del campo, el imperio comercial de Ronaldo ha florecido. Con más de 665 millones de seguidores en Instagram, más que cualquier otra persona en la plataforma, se ha convertido en uno de los atletas más comercializables del planeta.



Su contrato a largo plazo con Nike le aporta cerca de 18 millones de dólares anuales. Asociaciones adicionales con Armani, Castrol, Tag Heuer, Binance, Samsung, Unilever y Louis Vuitton han sumado más de 175 millones a su fortuna.



Además dirige la marca CR7, que incluye líneas de ropa, fragancias, calzado y agua embotellada. Aunque ha invertido en hoteles, gimnasios y medios de comunicación, Bloomberg señala que estos negocios aportan menos a su patrimonio que sus contratos deportivos y patrocinios internacionales.



De acuerdo a lo informado, su paga en el club saudí Al-Nassr asciende a más de 400 millones de dólares, gran parte de ellos libres de impuestos gracias a las normativas fiscales del país.



El acuerdo de Ronaldo con Al-Nassr también incluye, una participación accionaria del 15 % en el club reflejo de una tendencia creciente entre los atletas estrella que buscan ejercer influencia más allá del terreno de juego.



Para Ronaldo, las cifras solo cuentan una parte de la historia. Su viaje, desde un niño hambriento en las calles de Madeira hasta convertirse en uno de los atletas más ricos del mundo, es un testimonio de perseverancia y fe en sí mismo.