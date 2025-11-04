Entrega DIF Zinacantepec becas para impulsar la educación y el bienestar familiar

Vilchis Viveros anunció que propondrá ante el Cabildo un incremento en los montos y recursos destinados a estas becas para el ejercicio 2026.

Buscando fortalecer la educación, la inclusión social y el bienestar de las familias de Zinacantepec, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros acompaño a la presidenta honorífica del DIF Zinacantepec, Jessica Ríos Lara, y encabezaron la tercera entrega de becas escolares y apoyos a la discapacidad.



Vilchis Viveros expresó su satisfacción por convivir con las familias beneficiarias y destacó la importancia de estos programas como una inversión en el futuro del municipio.



Afirmó que esta causa fortalece el tejido social de Zinacantepec, que es apoyar a las familias y, sobre todo, a nuestra niñez y juventud. Reafirmó que cada apoyo entregado es una oportunidad más para que nadie se quede atrás, para que ningún sueño se detenga por falta de recursos, afirmó Vilchis Viveros.



Subrayó que las becas no son solo un estímulo académico o económico, sino una apuesta por el talento y las aspiraciones de las y los estudiantes de Zinacantepec.



Reconoció el trabajo del DIF Municipal, encabezado por Ríos Lara, sobre todo por impulsar programas que van más allá del apoyo material y que promueven el bienestar integral de las familias.



Enfatizó que es gracias al liderazgo y trabajo del equipo del DIF, que las familias pueden acceder a servicios gratuitos asistenciales que fortalecen su bienestar integral, como consultas médicas, odontológicas, atención psicológica, asesorías nutricionales y orientación legal.



Mencionó que el desarrollo de un municipio no solo se mide en obras de concreto, sino en la calidad de vida y la tranquilidad de su gente, enfatizó.



Jessica Ríos Lara informó que con esta tercera entrega se concluyen los programas correspondientes al presente ejercicio fiscal: el primero, “Juntos por la Inclusión” que está dirigido a niñas, niños y jóvenes con discapacidad; mientras que el segundo, “Tu Familia Primero”, se encuentra enfocado para el desarrollo integral de las familias; y finalizó que el programa “Unidos para Servir”, que está destinado a estudiantes destacados.



Vilchis Viveros anunció que propondrá ante el Cabildo un incremento en los montos y recursos destinados a estas becas para el ejercicio 2026, con el propósito de ampliar la cobertura y beneficiar a más familias.