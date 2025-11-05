Isaac Montoya: el alcalde mexiquense mejor posicionado a nivel nacional

Montoya alcanzó una aprobación ciudadana de 54.6 puntos.

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, se posicionó como el alcalde mejor evaluado del Estado de México y uno de los diez mejores del país, de acuerdo con los más recientes estudios de Consulta Mitofsky y Gobernarte.



De acuerdo al ranking nacional de Mitofsky correspondiente a octubre de 2025, Montoya alcanzó una aprobación ciudadana de 54.6 puntos, compartiendo el décimo lugar con el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este resultado lo convierte en el único representante mexiquense dentro del Top 20 de alcaldes mejor calificados a nivel nacional.



Por su parte, el estudio de Gobernarte también lo ubica como el alcalde con mayor respaldo en el Estado de México, destacando su modelo de regeneración urbana, políticas de proximidad ciudadana y una gestión enfocada en la transparencia y eficiencia administrativa.



El ascenso de Montoya ha sido notable: en febrero de este año ocupaba la posición 139 del ranking nacional, con una aprobación de 36.6%. En solo seis meses, escaló más de 120 lugares hasta alcanzar el puesto 18 en agosto, con un 53.3% de respaldo.



Este desempeño ha sido atribuido a su capacidad de conectar con la ciudadanía, impulsar obras públicas estratégicas y mantener una comunicación constante con los sectores sociales del municipio.