Buen Fin dejará una derrama de 28 mil mdp en el Edoméx: Canaco

En promedio los mexiquenses gastarán alrededor de cinco mil pesos en sus compras

Este próximo Buen Fin 2025 en el Estado de México podría dejar una derrama económica de 28 mil 750 millones de pesos, de los cuales 11 mil 500 millones corresponderán al Valle de Toluca, es decir un 12% más de ganancias que el año anterior.



Se tiene contemplado que los mexiquenses gastarán en el Estado de México más de cinco mil pesos, por lo que hacen una invitación a que la población a realizar compras responsables.



Este año la edición se llevará a cabo del el jueves 13 de noviembre y culminando el lunes 17 de noviembre.



Señaló Hugo Enríquez Gómez Dávila, director de Comercio en el Estado de México que en la entidad, cerca de 20 mil negocios mexiquenses ofrecerán ofertas, de los que se destacan electrodomésticos, artículos tecnológicos, belleza y cuidado personal,



Verónica Valdés González, presidenta del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca A.C., estimó que la iniciativa puede llegar a representar hasta el 50% de las ventas anuales lo cual ayuda a solventar nómina y prestaciones de fin de año.



Mientras que la presidenta de la Asociación de Estacionamientos, Thelma Jacinto, aseguró que los establecimientos del giro cuentan con certeza jurídica por lo que durante El Buen Fin extenderán sus horarios hasta las 23:00 horas o más, aunque solicitó mayor presencia policial para garantizar la seguridad.



De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo del Valle de Toluca (CANACO SERVYTUR), este año se agrega un día más al periodo de mayor venta económica del año; también este año, por primera vez, se incorporará la marcha “Hecho en México” con el propósito de fortalecer a las Pequeñas y Medianas Empresas, las PYMES.