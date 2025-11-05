Refuerza Evelyn Salgado el sector salud con más de 14 MDP en equipamiento

-Señaló que en Guerrero se lograron reducir 95% los casos de dengue.

Como parte del fortalecimiento al sector salud, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó equipamiento y vehículos por un monto superior a 14.6 millones de pesos, destinados a fortalecer las áreas de Copriseg, jurisdicciones sanitarias, medicina transfusional, laboratorio estatal y vectores en Guerrero.



La mandataria estatal destacó que la atención a la salud pública es una prioridad de su gobierno, por lo que desde el inicio de su administración se han destinado recursos permanentes para mejorar los servicios a la población.



Subrayó que se ha cumplido en áreas como la vigilancia sanitaria y la prevención de enfermedades, mediante la dotación de maquinaria, equipo especializado y herramientas operativas.



Salgado Pineda realizó la entrega simbólica de sillas, bombas aspersoras, computadoras, aires acondicionados, vehículos, nebulizadores, kits entomológicos, material administrativo y plaguicidas en diferentes presentaciones, destinadas a fortalecer la capacidad operativa del personal médico y administrativo.



La gobernadora resaltó la importancia de garantizar que todo el personal cuente con los instrumentos necesarios para realizar su labor, como se demostró durante la temporada de lluvias, cuando las brigadas de vectores lograron reducir en un 95% los casos de dengue en el estado, gracias a las campañas de prevención y fumigación.



Por su parte, Fabián Correa Morales, director nacional de Vectores, reconoció que la reducción del 95% en los contagios de dengue en Guerrero, habla del trabajo y compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado, destacando que el promedio nacional de disminución se mantiene en 85%.