Busca México ajuste de aranceles de vehículos pesados: Ebrard

Se llevó a cabo la presentación del Acuerdo sobre Condiciones Ambientales en la Importación de Vehículos Usados en conjunto con la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el país buscará negociar con Estados Unidos un ajuste a los aranceles a los vehículos pesados fabricados en México -con alrededor de 60% de autopartes estadounidenses-, en el marco de la próxima revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Ebrard señaló que el trato actual hacia México es violatorio al T-MEC, por lo que este nuevo arancel será un tema de la más alta prioridad en la renegociación del tratado, prevista para 2026.



El pasado 1 de noviembre pasado, entró en vigor un nuevo arancel estadounidense del 25% para la importación de vehículos de carga media y pesada, una medida que afecta a México al fabricar y exportar estos vehículos, aunque más de la mitad de sus componentes sean estadounidenses.



Ebrard señaló que se buscará acordar con Estados Unidos que se aplique un sistema de descuentos similar al que tienen los vehículos ligeros, donde se reduce la tarifa dependiendo del porcentaje de componentes estadounidenses empleados en la fabricación.



Estas declaraciones de Ebrard ocurrieron tras la presentación del Acuerdo sobre Condiciones Ambientales en la Importación de Vehículos Usados en conjunto con la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.



En dicho acuerdo se prohíbe la importación de vehículos usados equipados con motor a diésel y con peso bruto vehicular mayor a 3.857 kilogramos y establece que el límite máximo de antigüedad de los vehículos que se importen a territorio mexicano será de 10 años.



Mientras que Bárcena destacó que aunque los vehículos de diésel representan un 5% de la flota en México, generan un 61% de contaminantes, como partículas suspendidas.