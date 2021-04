Guillermo Ochoa se lanza contra Concacaf por arbitrajes

El portero del América Guillermo Ochoa cuestionó el trabajo que realizan los árbitros en la Concacaf Liga de Campeones y también a los federativos, a los que recriminó el no cuidar la integridad de los jugadores de la Liga BBVA MX.

Luego de avanzar a los cuartos de final en contra del Olimpia, el cancerbero no tuvo reparo en señalar que no se da el verdadero valor a los equipos aztecas.

“Concacaf no cuida lo que realmente vale el futbol de los equipos mexicanos que son los que levantan el torneo. No protege al futbolista que es la materia prima y los clubes mexicanos le dan mucho a la Concacaf”, dijo luego del compromiso celebrado en el Estadio Azteca.

Ochoa aseguró que la Concacaf le debe una disculpa a Jesús Antonio López, quien sufrió una fractura de peroné luego de la lesión que sufrió de parte de un rival hondureño.

“Esperamos tomen cartas en el asunto y esperamos alguna disculpa. No a nosotros, sino a Chucho, porque está en el hospital sufriendo y el rival que lo lesionó no se acercó a disculparse y decía que no le entró fuerte. El árbitro casi dijo que no era ni amarilla”, declaró.