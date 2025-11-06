Ramírez Ponce y Opdapas Lerma trabajan de la mano para garantizar el acceso al agua

-Reafirmó que en Lerma, el trabajo por el agua no se detiene.

Miguel Ángel Ramírez Ponce y el equipo de Opdapas Lerma se reunieron para revisar y dar seguimiento a las tareas administrativas necesarias para fortalecer las acciones comunitarias en favor de la ciudadanía.



Durante la reunión, Ramírez Ponce junto con su equipo de trabajo definieron las tareas a seguir en materia de Protección Civil que se llevarán a cabo en los puntos clave de nuestro municipio



También se revisó el seguimiento de las tareas realizadas por la presente administración, señalando que su trabajo es fundamental para identificar áreas de oportunidad y avances de los distintos proyectos comunitarios en favor de Lerma.



OPDAPAS Lerma informó de los avances que se tiene en las diferentes comunidades, en las que se trabaja para garantizar el acceso al agua potable para todas y todos los lermenses.



Mediante a La Ruta del Agua se llevan a cabo recorridos de manera imparable en escuelas, centros sociales y hogares del municipio de Lerma, a donde se lleva el vital líquido a cada rincón.



Ramírez Ponce señaló que su gobierno continuará trabajando de la mano con Opdapas Lerma, con compromiso, constancia y trabajo en equipo, para seguir garantizando el acceso al agua potable para todas y todos los lermenses.



Y reafirmó que en Lerma, el trabajo por el agua no se detiene.