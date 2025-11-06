Metepec sigue innovando para tu seguridad, presenta la app CAS: Fernando Flores

-Con CAS, los fraccionamientos y residenciales tienen una herramienta gratuita para controlar accesos y mejorar la comunicación entre vecinos.

Así lo informó el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, mediante sus redes sociales, en donde señaló que el sistema CAS, busca fortalecer la seguridad y la comunicación en los fraccionamientos y residenciales de Metepec.

CAS es una plataforma gratuita que permite el control de accesos mediante códigos QR, brindando una atención más cercana y segura.

CAS llega a Metepec con el firme propósito de unir a cada fraccionamiento y condominio con su comunidad y mantener una constante comunicación con el Ayuntamiento de Metepec, todo desde el celular.

Mediante CAS podrás recibir y conocer noticias, avisos importantes, además de mantenerte en contacto con tu administración o con las autoridades municipales, durante las 24 horas del día.

Flores Fernández recalcó que el corazón de CAS está en sus accesos inteligentes. Mediante esta plataforma, cada residente podrá crear un código QR para sus visitantes, brindándoles un acceso digital único, rápido y seguro.

El código podrá ser escaneado en las casetas de accesos, y tanto estas casetas como los residentes que lo emitieron, mantendrán una comunicación en tiempo real de los registros de quienes entra a que hora y quién lo autoriza, manteniendo un completo control de accesos y garantizando quiénes tienen acceso a los hogares.

Mediante CAS podrán mantener un control de quién entra a tu hogar, porque seguridad empieza con la información.

También podrás mantener con CAS una comunicación de manera directa con las autoridades municipales, recibir reportes y avisos de atención, todo en un mismo dispositivo, son intermediarios.

Flores Fernández remarcó, CAS no solo protege, también promueve la comunicación entre vecinos, fomentando la confianza y construye una red más cercana y segura.

CAS, cercano, atendido y seguro, es una herramienta que transformará la forma de vivir en comunidad, con innovación, confianza y seguridad al alcance de tu mano.

En Metepec seguimos en la ruta de la seguridad, comunidad siempre conectada.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

