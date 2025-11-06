IEEM se enfocará en 2026 a fortalecer habilidades digitales de su personal

-Se realizarán cursos y capacitaciones que el personal recibirá durante el siguiente año, como parte de la Agenda de Actualización 2026.

El Comité Académico del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó y aprobó la Agenda de Actualización 2026, que contiene todos los cursos y capacitaciones que recibirá el personal del órgano electoral mexiquense.



Al respecto, la Consejera Presidenta del IEEM y Presidenta del Comité, Amalia Pulido Gómez, afirmó que “si las tecnologías están transformando con fuerza la administración electoral, es pertinente que el funcionariado del IEEM se encuentre actualizado para saber aprovechar estas herramientas e incorporarlas en sus procesos de trabajo”.



Pulido Gómez subrayó que, por primera vez, el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) ha enfocado sus capacitaciones en la transformación digital con cursos en materia de inteligencia artificial; manejo y visualización de datos; así como programación digital en lenguaje R, que permite realizar análisis estadísticos y gráficos complejos.



Señaló que estas herramientas permitirán llevar las actividades del instituto a un siguiente nivel de eficiencia en la gestión de información, así como fortalecer las capacidades del personal para la toma de decisiones basada en evidencia.



Destacó que con la Agenda de Actualización 2026, el IEEM respalda la profesionalización continua del personal y la modernización de su labor institucional. Además, puntualizó que el plan de trabajo incluye tanto las actividades solicitadas por las distintas áreas del Instituto como las propuestas formativas del propio CFDE, alineadas con las funciones del personal servidor público y al Programa Anual de Actividades 2026.



El Comité Académico también definió a las personas ganadoras del XXVIII Certamen de Investigación y Ensayo Político, cuyos resultados se publicarán el 14 de noviembre de 2025 en la página oficial del IEEM: www.ieem.org.mx, y también serán difundidos en las redes sociales institucionales.



La Consejera Electoral e integrante del Comité Académico, July Erika Armenta Paulino, realizó un reconocimiento al trabajo del Comité y quienes lo conforman, así como a las y los participantes del Certamen por la calidad de los trabajos recibidos, pues aseveró que espacios como ese fomentan el trabajo de investigación, pero además es un escenario que les permite destacar y ser premiados.



La Consejera Electoral, Sayonara Flores Palacios, resaltó la pluralidad de temas y la diversidad de participantes y ganadores en el certamen, lo que refleja la calidad de los trabajos evaluados. Expresó su satisfacción por los resultados obtenidos, al considerar que evidencian el buen trabajo del Instituto y la efectiva coordinación con el CFDE.