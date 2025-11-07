Presenta Citlalli Hernández Plan Integral contra el Abuso Sexual

-El objetivo es fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres e impulsar una nueva convivencia entre mujeres y hombres basada en el respeto.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó el Plan Integral contra el abuso sexual que tiene como objetivo fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres, que se sientan más seguras y que haya una denuncia más ágil, además de impulsar un cambio cultural en la sociedad para que la convivencia entre mujeres y hombres se base en el respeto.



La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó a niñas, jóvenes y mujeres adultas, que no están solas, ya que hay una Presidenta que las cuida y una Secretaría que trabaja todos los días para ello e hizo un llamado a los hombres y a toda la sociedad en general a construir una nueva relación donde mujeres y hombres convivan como iguales y con respeto.



Detalló que el Plan Integral contra el abuso sexual, tiene como principales acciones:



-La homologación del tipo penal de “abuso sexual” como delito grave en todo el país.



-Impulso de una agenda de colaboración con el poder legislativo para homologar las leyes y garantizar que las mujeres de todo el país tengan el mismo acceso a todos los derechos.



-Promoción de la denuncia mediante campañas de información y sensibilización para que las mujeres conozcan sus derechos, rutas de atención y denuncia.



-Fortalecimiento y mejora de la atención y acceso a la justicia en coordinación con Fiscalías estatales.



-Capacitación y profesionalización institucional del personal de Ministerios Públicos, Fiscalías, Jueces y autoridades judiciales; coordinación con Secretarías de Movilidad y Transporte Público de los estados.



-Cambio Cultural poniendo en marcha campañas de concientización en espacios públicos, laborales, escolares y en transporte público, dirigidas fundamentalmente a los hombres.



-25N – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Presentación de campaña de comunicación social y resultados de la ruta de Homologación del tipo penal de abuso sexual como delito grave en todo el país.