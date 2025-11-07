Vórtice Polar golpeará varios estados en México

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) prevé que el Vórtice Polar impacte con una masa de aire ártico en dos tercios de la unión americana; sin embargo, este fenómeno también tendrá efectos meteorológicos en México.
La previsión del Meteorológico de Estados Unidos es enfática principalmente en la costa Este de su territorio, incluyendo a la Península de Florida, una zona que generalmente no es azotada por fríos intensos.
Sin embargo, en esta ocasión la masa de aire ártico del Vórtice Polar llegará entre el 9 de noviembre al 11 de noviembre. Los principales efectos del impacto del Vórtice Polar serán en Canadá y Estados Unidos, principalmente en la zona de los grandes lagos y la costa Este.
Pero los efectos del frío ártico también afectarán a México, aunque en mayor medida, en donde incluso podrían presentarse nevadas ligeras, heladas y efectos del Norte.
Los estados del territorio nacional afectados por el Vórtice Polar, del 9 al 11 de noviembre, serán: Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Los estados que se verán afectados con efecto del Norte por el Vórtice Polar serán: Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
“El Vórtice Polar es una gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra. “Siempre existe cerca de las zonas polares, pero se debilita en el verano y se intensifica en el invierno”, señala la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).
En algunos inviernos, el Vórtice Polar se expande y envía masas de aire hacia el Sur, que es precisamente lo que ocurre ahora y cuyos efectos serán notorios en México, a partir de este fin de semana.