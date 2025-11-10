Inauguran en alcaldía Tlalpan espacio para animales de compañía

-El nuevo diseño del Parque Cuauhtémoc incorpora pozos de absorción y captadores pluviales, modelo que replicarán en otros parques para aprovechar el agua de lluvia y fortalecer la infraestructura verde.

Con la entrega del nuevo espacio para animales de compañía, la alcaldesa Gaby Osorio encabezó la rehabilitación integral del Parque Cuauhtémoc, en la colonia Toriello Guerra, un proyecto que combina infraestructura verde, mobiliario canino y captación de gua pluvial.



La obra, resultado de peticiones vecinales y de cartas enviadas por niñas y niños al buzón infantil de la alcaldía, refuerza el compromiso de la demarcación Tlalpan con el mantenimiento continuo de sus parques y la creación de entornos seguros y sustentables.



Durante la inauguración, Osorio destacó que esta obra representa un compromiso de campaña cumplido, al responder directamente a las solicitudes ciudadanas.



El Parque Cuauhtémoc fue objeto de una intervención integral que incluyó la construcción de pozos de absorción y captadores pluviales, la instalación de nuevas luminarias y la rehabilitación del muro perimetral.



El área canina cuenta con dos zonas separadas, una para animales grandes y otra para pequeños, equipadas con mobiliario especializado, contenedores de basura y enrejado perimetral. También se remodeló el módulo de juegos infantiles, con estructuras más seguras y duraderas.



La alcaldesa explicó que el diseño urbano ecológico implementado en este parque se replicará en otros espacios públicos de la demarcación. “Queremos parques con áreas verdes de calidad, sistemas de captación de agua y equipamiento funcional. En Tlalpan llueve mucho, y debemos aprovechar esa agua en beneficio de la comunidad”, afirmó.



Osorio anunció que en las próximas semanas se elaborará, junto con las vecinas y vecinos, un reglamento de uso y convivencia para garantizar el buen mantenimiento del parque. “Cuando se cuida un espacio común, deben existir reglas compartidas. Este reglamento surgirá de la comunidad y reflejará nuestro compromiso colectivo con el respeto y el cuidado de los animales de compañía”, señaló.



Asimismo, hizo un llamado a la tenencia responsable, al recordar que mantener un espacio limpio y ordenado es tarea de todos.



Osorio informó que la alcaldía realiza mantenimiento trimestral a los parques y áreas verdes, con apoyo de la nueva estructura de Territoriales, creada para fortalecer la atención directa en cada zona.



La alcaldesa Osorio también recordó que el Parque Cuauhtémoc se suma a la recuperación reciente del Parque Toriello, y adelantó que para 2026 se incrementará la inversión en bacheo y repavimentación de calles.