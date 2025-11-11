Nuestro compromiso es el bienestar de las familias de Mexicaltzingo: Saray Benítez

Señaló que durante la ceremonia, las niñas y los niños se mostraron respetuosos, además de mostrar su amor a los lábarios patrios.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, inició la semana con entusiasmo rindiendo honores a la bandera en la Primaria Rafael Ramírez Castañeda.



Benítez Espinosa señaló que durante la ceremonia, las niñas y los niños se mostraron respetuosos, además de mostrar su amor a los lábarios patrios.



Benítez Espinosa encabezó la entrega de canastas alimentarias y cobijas, con la que reafirma su compromiso de respaldar a las familias mexicaltzinguenses.



Agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por coordinar esfuerzos con el DIFEM, además de fortalecer de manera conjunta las acciones y la solidaridad, para ayudar a las familias de Mexicaltzingo que más lo necesitan.