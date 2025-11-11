Entregan en San Mateo Atenco dispositivos “Alerta AHORA” a taxistas: Ana Muñiz

Fueron 200 dispositivos los entregados a operadoras y operadores taxistas atenquenses para brindarles tranquilidad a ellos y a sus pasajeros.

El gobierno municipal de San Mateo Atenco encabezado por la Ana Muñiz Neyra, como parte del programa “Taxi Seguro”, hizo entrega de los dispositivos “Alerta AHORA”, que buscan fortalecer y reafirmar su compromiso de proteger a las y los taxistas, a sus familias, a sus usuarios y a todo el municipio.



Muñiz Neyra mencionó que este dispositivo, estará conectado 24/7 al Centro de Mando Municipal, señaló que este es discreto y que en caso de emergencia, permitirá la ubicación de la unidad en tiempo real para que elementos de la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil puedan acudir de manera inmediata.



Reafirmó Muñiz Neyra que con estas acciones, el gobierno de San Mateo Atenco continúa fortaleciendo la seguridad de habitantes y visitantes: “continuamos construyendo un San Mateo Atenco tranquilo y en paz”.