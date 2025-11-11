Pedro Moctezuma Barragán sustituye a Pablo Yanes en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de CDMX

-Moctezuma Barragán destacó que la SECTEI mantendrá su labor en favor de entornos escolares seguros, en el impulso a la ciencia con enfoque social y en la atención a la primera infancia

En un acto formal, Pedro Moctezuma Barragán asumió la titularidad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, en sustitución de Pablo Yanes Rizo.



Durante el evento, ambos servidores públicos destacaron el inicio de una nueva etapa para fortalecer las políticas educativas, científicas y tecnológicas en la capital del país.



En su intervención, Pablo Yanes Rizo, quien pasa a encabezar la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, destacó que la Jefa de Gobierno “tuvo el acierto de designar como mi sustituto al doctor Pedro Moctezuma, con lo que la SECTEI queda en excelentes manos”.



Señaló que el cambio fortalece el equipo de la mandataria capitalina, “en función de una administración pública participativa, transformadora y con enfoque territorial, que busca hacer del derecho a la educación un derecho humano en toda su complejidad.”



Por su parte, Pedro Moctezuma Barragán expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso con la educación, la ciencia y la tecnología.



“Agradezco a la vida poder dirigirme a ustedes en este tiempo de mujeres y en plena época de transformación, para las cuales la educación es realmente indispensable a la par de la ciencia y la tecnología”, señaló.



El nuevo titular reconoció el trabajo de su antecesor y destacó que la SECTEI mantendrá su labor en favor de entornos escolares seguros, el impulso a la ciencia con enfoque social y la atención a la primera infancia.



Con esta entrega-recepción, la SECTEI inicia una nueva etapa bajo la conducción de Moctezuma Barragán, con el compromiso de dar continuidad al trabajo de fortalecimiento del ecosistema educativo, científico y tecnológico de la Ciudad de México.