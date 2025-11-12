Se inauguran en Zinacantepec las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

El gobierno de Zinacantepec busca acercar la justicia social a cada rincón del municipio.

El Gobierno del Estado de México, en coordinación con el Ayuntamiento de Zinacantepec, inauguraron las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, señalando que son el resultado de un gran esfuerzo interinstitucional para acercar más de 120 servicios gratuitos a nuestras vecinas y vecinos del municipio.



Estas Caravanas se llevarán a cabo del 11 al 15 de noviembre, donde las y los zinacantepequenses podrán acceder a trámites, asesorías y apoyos que fortalecen el bienestar de las familias.



Serán más de 125 trámites y servicios a tu alcance, muchos de ellos ofrecidos de manera gratuita y entre los que incluyen asesoría jurídica en materia civil, penal, mercantil, laboral y familiar, todos encabezados por la Defensoría Pública.



Señalaron que el gobierno de Zinacantepec continúa trabajando para que nadie se quede atrás y todos tengan acceso a los servicios que mejoren su calidad de vida.



Las caravanas Itinerantes Justicia Social se llevarán a cabo en el jardín Constitución de la cabecera del municipio, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.