Lerma se suma al Buen Fin 2025 con ofertas en productos locales

El gobierno de Lerma ofrecerá en esta edición varios descuentos y condonaciones.

El municipio de Lerma, encabezado por el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce, informó que se suma al “Buen Fin 2025” que se llevará a cabo del 13 de noviembre al 17 de noviembre.



Informaron que el gobierno de Lerma ofrecerá en esta edición varios descuentos y condonaciones como:



Condonación del 100% en multas y recargos en pago al impuesto Predial para contribuyentes con adeudos anteriores al ejercicio fiscal 2025.



Condonación del 100% en recargos para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles en ejercicios fiscales del 2020 al 2025.



Así lo señalaron en las redes sociales del municipio, además lo reafirmó Ramírez Ponce, después de que asistiera a la presentación realizada por la Lic. Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico; el Mtro. Daniel Sibaja, Secretario de Movilidad; y el Mtro. Cristóbal Castañeda, Secretario de Seguridad del Estado de México, en donde informaron de las medidas de atención y protección que se implementaran durante la edición del “Buen Fin 2025”.



Ramírez Ponce aseguró que el gobierno de Lerma trabaja de manera coordinada con las secretarias del Estado de México para que el “El Buen Fin 2025” sea todo un éxito en la región.