Reflexiona IEEM sobre la participación política de personas afrodescendientes

-A través de las acciones afirmativas implementadas por el IEEM durante el Proceso Electoral 2024, personas de origen afromexiquense ocupan cargos de elección popular.

A fin de impulsar una democracia incluyente y respetuosa de los derechos humanos, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a través de la Comisión de Igualdad y No Discriminación (CIGyND) llevó a cabo la conferencia Del reconocimiento a la representación: avances históricos de la participación política afrodescendiente, dirigida a personas servidoras públicas electorales y público en general.



La Consejera Electoral Sayonara Flores Palacios, en su mensaje de bienvenida a la conferencia impartida por Elisa Martínez Candela, activista especialista en afrodescendencia y patrimonio cultural, afirmó que la importancia de esta conferencia radica en la calidad de los procesos electorales y la defensa de los derechos humanos de todas las personas, específicamente de la población afrodescendiente y su plena inclusión en la participación política.



Flores Palacios subrayó que la riqueza de la democracia mexicana está en su pluralidad y diversidad, y que, a través de las acciones afirmativas implementadas por el IEEM durante el Proceso Electoral 2024, personas de origen afromexiquenses fueron electas para ocupar una presidencia municipal, dos sindicaturas, 22 regidurías y una diputación local. Resaltó, sin embargo, que no basta con su implementación, pues estas solo son un paso importante que debe llevar a la plena inclusión de los sectores que han enfrentado barreras en el ejercicio de sus derechos.



La Consejera Electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya, integrante de la CIGyND, presentó la semblanza curricular de la conferencista Elisa Martínez Candela, reconocida activista y especialista en afrodescendencia y patrimonio cultural, y resaltó que su labor se ha enfocado en visibilizar e investigar el legado afromexicano.



Durante su exposición, Martínez Candela presentó una mirada profunda sobre los retos que enfrentan las comunidades afromexicanas en su lucha por el reconocimiento, la igualdad y la participación política. Explicó que, si bien se han logrado avances importantes, aún persisten desafíos vinculados al racismo estructural, una limitada visibilidad de la población afrodescendiente en los espacios de toma de decisiones, dudas de los conocimientos, prejuicios sobre la inteligencia y solicitud de blanqueamiento. Reflexionó, sobre todo, en la importancia de generar espacios de formación política para acercar conocimiento a personas afrodescendientes, sobre todo mujeres, y promover así su involucramiento en el espacio público.