Reglamento de Tránsito en Edoméx se reforma; elimina multas fijas

-Se pretende promover la educación vial y la regularización voluntaria sin afectar la economía de los conductores.

Con el objetivo de garantizar una movilidad segura para las y los mexiquenses, el Gobierno del Estado de México impulsó la reforma al Reglamento de Tránsito de la entidad, elimina multas fijas y sustituye por rangos de mínimo, medio y máximo, con lo que se busca la regularización voluntaria sin afectar la economía de los conductores.



A la persona infractora se le aplicará la sanción respectiva al valor diario de las UMA de acuerdo con el rango de sanciones:



Multa mínima, si no se cuenta con infracciones



Multa media, si se tiene de 2 a 3 infracciones



Multa máxima, cuando se cuente con más de 4 infracciones



Por ejemplo, por no respetar señalamientos de tránsito restrictivos, la multa mínima sería de 16, la media de 18 y la máxima de 20 UMA.



Si se utiliza el celular mientras se maneja, se sancionará al conductor con multas de entre 16 y 20 UMA.



En caso de que el auto no cuente con cinturón de seguridad o se maneje sin utilizarlo, la multa correspondiente será de entre 3 y 5 UMA.



Además, para prevenir siniestros viales y detectar infracciones se contempla la utilización de medios tecnológicos automatizados como puntos de videovigilancia, captura de imágenes y reconocimiento de placas.



La ubicación de estos puntos se publicará en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Estatal.



La actualización al Reglamento de Tránsito del Estado de México entrará en vigor el próximo 25 de noviembre. Con estas reformas, el Gobierno del Estado de México tiene el propósito de fortalecer la seguridad vial y garantizar el derecho a una movilidad segura para todas las personas que transiten en territorio mexiquense, mediante acciones y medidas orientadas a proteger la vida y la integridad de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, promoviendo condiciones de equidad en el uso de la vía pública.