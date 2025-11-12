Activan centros de acopio de cempasúchil en Parque Ecológico de Xochimilco y Centros de Cultura Ambiental

-Los centros de acopio recibirán flores en maceta, pétalos, tallos o solo flores. La iniciativa busca la participación comunitaria en un modelo de sustentabilidad.

La Sedema activó centros de acopio de cempasúchil en el Parque Ecológico de Xochimilco (PEX), del 8 al 31 de noviembre, y los Centros de Cultura Ambiental (CCA) Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica con el objetivo de seguir fomentando la cultura del reciclaje y evitar la generación de residuos en la Ciudad de México.



Las y los capitalinos podrán llevar sus macetas con tierra y planta completa o solo los pétalos, tallos o flores en el PEX de martes a domingo de 10:00 a 16:00 horas. El centro de acopio estará ubicado en la caseta 1 en la zona del estacionamiento del Parque Ecológico de Xochimilco, ubicado en Anillo Periférico 1, Ciénega Grande, Xochimilco, 16036, Ciudad de México.



El material orgánico como las flores, pétalos y tallos se someten a revisión y se trituran para ser utilizados como compostaje en la zona del invernadero y chinampas, actividad que brinda nutrientes a los suelos. Asimismo, el resto de materiales como maceta y tierra serán empleados en los talleres de educación ambiental.



Durante los acopios, se han recibido más de cien macetas de cempasúchil que son traídas por empresas o incluso vecinas y vecinos de unidades habitacionales, quienes se organizan para trasladarlas en un mismo vehículo todas las plantas. Entre 2023 y 2024 se recibieron alrededor de 700 macetas, además de flores y pétalos.



Por su parte, los CCA Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica recibirán las flores para darles una segunda vida del 7 al 16 de noviembre en un horario de lunes a domingo de 9:00 a 15:00 horas.



Esta actividad forma parte de las estrategias promovidas por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, a través de la Sedema, que busca hacer de la capital una con un modelo de sustentabilidad y participación comunitaria.