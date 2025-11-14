Isaac Montoya encabeza la entrega de 700 canastas alimentarias en Naucalpan

-Las Canastas Alimentarias del Bienestar forman parte de un programa integral que busca mejorar los hábitos alimenticios de las familias mexiquenses

En Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edoméx (DIFEM), encabezó la entrega de 700 Canastas Alimentarias del Bienestar a familias en situación de vulnerabilidad del municipio.



Durante la entrega, Montoya Márquez señaló que esta acción forma parte de las políticas sociales impulsadas por su administración para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.



Destacó la enorme importancia de este tipo de programas, que buscan atender de manera directa a los sectores más necesitados.



Montoya Márquez reconoció el enorme compromiso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y agradeció su respaldo permanente hacia las y los vecinos de Naucalpan.



Señaló el enorme impulso que ha dado su gobierno a las políticas públicas, que están orientadas al bienestar social en los 125 municipios del Estado de México y que no solo se limitan a la asistencia social, porque, también está apostando su gobierno en coordinación con los gobiernos municipales por proyectos de infraestructura que transformarán la vida de los habitantes.



También mencionó, que la Línea 3 del Mexicable, es una obra que avanza de manera firme y que beneficiará a miles de naucalpenses al mejorar su movilidad y reducir los tiempos de traslado.



Reiteró que su gobierno continuará trabajando para llevar beneficios a cada colonia, fraccionamiento y pueblo de Naucalpan, reforzando el compromiso de que el bienestar sea un derecho garantizado para todos los ciudadanos.



Las autoridades del DIFEM señalaron que las Canastas Alimentarias del Bienestar forman parte de un programa integral que busca mejorar los hábitos alimenticios de las familias mexiquenses, priorizando a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.



Resaltaron que estos apoyos no solo representan un alivio económico, sino también una oportunidad para fortalecer el tejido social y promover la solidaridad comunitaria.