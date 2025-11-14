Toluca tiene en proceso 177 obras con inversión récord y total transparencia: Ricardo Moreno

-Las adquisiciones sin precedentes tienen una inversión por 681 millones 350 mil 203 pesos.

El Gobierno de Toluca alcanzó una cifra histórica en materia de infraestructura con 177 obras en proceso de ejecución, todas sometidas a un escrupuloso proceso de transparencia total y con un seguimiento en la aplicación de recursos que representan una inversión récord de 681 millones 350 mil 203 pesos, informó el Presidente Municipal Ricardo Moreno.



Moreno Bastida recordó que al inicio de la administración se proyectaban 78 obras; sin embargo, gracias a una gestión eficiente y a la disciplina financiera del Ayuntamiento, la cifra se duplicó, convirtiéndose en el mayor número de obras efectuadas en la historia del municipio.



Destacó que la totalidad de los proyectos fueron contratados bajo el régimen de licitación pública nacional, sin adjudicaciones directas ni invitaciones restringidas, lo que garantiza la transparencia en el uso de los recursos públicos; además, ninguna licitación fue impugnada, y todas contaron con la presencia de delegados y representantes de los Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS) como testigos ciudadanos de los procesos de contratación.



En este sentido, el Director General de Obras Públicas, Maximino Bueno, detalló que se llevaron a cabo 118 licitaciones públicas, de las cuales solo dos resultaron desiertas, y que al día de hoy se encuentran contratados todos los recursos del ejercicio fiscal 2025.



En el rubro de seguridad y movilidad destacan la construcción de pasos peatonales inteligentes en el centro histórico y la instalación de postes con cinco cámaras de videovigilancia en San Lorenzo Tepaltitlán, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, San Carlos Autopan, San Andrés Cuexcontitlán, San Pedro Totoltepec y El Seminario, así como la construcción de Senderos Seguros en San Mateo Oxtotitlán, La Crespa Floresta y San Buenaventura, con infraestructura incluyente y luminarias con perspectiva de género.



Asimismo destaca la rehabilitación del Parque Cuauhtémoc- Alameda Central, con un avance del 40%, así como la recuperación de diversos espacios de convivencia en varias delegaciones.



En el rubro de agua potable y saneamiento se lleva a cabo la perforación de los nuevos pozos Torres Chicas, en San Diego de los Padres; Carlos Hank González, en la colonia del mismo nombre; La Estación y La Normal, en Ferrocarriles Nacionales así como la rehabilitación de tanques de distribución Zopilocalco 1 y 2, El Calvario y San Miguel, así como la rehabilitación de siete pozos más.



También se ejecutan obras de drenaje sanitario y canalización pluvial en San José Guadalupe Otzacatipan y Jicaltepec Autopan, además de la rehabilitación de la planta de tratamiento del Rastro Municipal, que presenta un avance del 40% y atiende una alerta sanitaria.



En Infraestructura vial se realizan trabajos de pavimentación y reencarpetado, con mezcla asfáltica y concreto hidráulico en vialidades estratégicas como Industrias Químicas, Independencia, Agustín Millán, Isabel la Católica, Arturo Martínez Legorreta, José Pagés Yergo, Camino Las Praderas, Las Arboledas, Juan de la Barrera, Eduardo González y Pichardo, 20 de Noviembre, entre otras, así como concretos ecológicos en calles de Barrios Tradicionales, San Cristóbal Huichochitlán, San Felipe Tlalmilopan, San Pablo Autopan, Tlacotepec, San Sebastián y Adolfo López Mateos, con materiales que incrementan la durabilidad y reducen el impacto ambiental.



En el ámbito educativo, se construyen arcotechos escolares en la Secundaria Oficial Guadalupe Victoria de San Pedro Totoltepec, José María Morelos y Pavón en Capultitlán, Francisco Villa en Jicaltepec Autopan, la primaria Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú en San Pedro Totoltepec y el jardín de niños Profesor Luis Camarena González, en San Pablo Autopan.



Dentro de la segunda etapa del Plan de Bacheo 2025, en menos de un mes el Ayuntamiento de Toluca ha reparado 8 mil 101 baches, lo que representa 40 mil 118 metros cuadrados de superficie de rodamiento, además de realizar balizamiento y señalización vial en avenidas como Antonio Albarrán, Robert Bosh, Vicente Guerrero, Avenida Río Lerma y calle Las Arboledas.