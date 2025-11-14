Baja en Edoméx 31% el promedio diario de homicidios dolosos en 2025: Delfina Gómez

-La entidad se coloca en el octavo lugar a nivel nacional de los 26 estados del país que han disminuido este ilícito de alto impacto.

Gracias a las estrategias de seguridad de la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México se logró una disminución del 31 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, de enero a octubre del 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado.



“El trabajo coordinado nos permite avanzar en la construcción de entornos seguros. Hoy, en la Mesa de Paz se destacó que el #EdoMéx presenta una disminución de 31.2% del promedio diario de homicidio doloso, durante enero a octubre, en comparación al mismo periodo de 2024”, indicó la Gobernadora Delfina en sus redes sociales.



De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad se posiciona en el octavo lugar a nivel nacional de los 26 estados del país que han avanzado en la baja del promedio diario de este ilícito de alto impacto.



El resultado deriva del trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, quienes a diario promueven acciones para brindar seguridad y mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses en los 125 municipios, transformando al Estado de México en un lugar digno para vivir, transitar, estudiar, trabajar e invertir.



En la Mesa 214 del año participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.