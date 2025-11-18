Estrategia de seguridad: bajó 32% el homicidio doloso en 2025

-Se suman los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.

Resultado de la estrategia de seguridad coordinada en la Mesa de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México disminuyó 32% el delito de homicidio doloso, de enero a la fecha, en comparación con el mismo periodo del 2024, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia en la entidad (FGJEM).



“Esta mañana presidí la Mesa de Paz en #Huehuetoca. En esta reunión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió que en el #EdoMéx se presenta una disminución del 32 % en el delito de homicidio doloso en lo que va del año y en comparación a 2024.



Con acciones coordinadas, avanzamos en la ruta de la paz para las familias mexiquenses”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.



La baja en este delito de alto impacto, es respuesta al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, el cual se fortalece con la capacitación y equipamiento de policías para mejorar la vigilancia en los 125 municipios mexiquenses, transformando la entidad en un lugar que impulsa el desarrollo integral de sus habitantes.



En la Mesa 216 del año participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.