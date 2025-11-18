Delfina Gómez entrega drones y tractores en municipios del Edoméx

-Con una inversión superior a los 12 millones de pesos se otorgaron 21 tractores y 23 drones para mejorar la producción, reducir gastos y fortalecer las unidades productivas.

Para seguir impulsando y modernizando el campo, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en un trabajo coordinado con los ayuntamientos, hizo entrega de tractores y drones agrícolas a productoras y productores mexiquenses, con los cuales podrán fertilizar, controlar plagas y hacer vuelos para vigilar los cultivos, logrando mejorar la producción, reducir gastos y fortalecer sus unidades productivas.



“Con una inversión, el día de hoy, de cerca de 12 millones 50 mil pesos, la transformación hoy vuelve a resonar en 37 municipios. Estos 21 tractores, que se entregan el día de hoy y 23 drones, les devuelven a ustedes el lugar que siempre deben de tener y que debieron tener: ser el centro de las decisiones y el motor del Estado de México”, afirmó la Mandataria mexiquense.



Informó que al ser una prioridad para su administración las manos del campo que trabajan con amor en la producción de alimentos para millones de hogares, se han otorgado más de 29 mil apoyos en los 125 municipios, beneficiando a casi 12 mil productores con el programa Transformando el Campo, y a 17 mil más con Por el Rescate del Campo.



También aseguró que se han destinado más de 16 millones de pesos para respaldar a 3 mil productores y cubrir 4 mil hectáreas afectadas por siniestros climáticos. Además, se ha certificado a 61 Médicos Veterinarios Zootecnistas; y se ha capacitado a 80 servidoras y servidores públicos para brindar una mejor atención a las y los mexiquenses del campo.



En el caso específico de Soyaniquilpan, indicó que, con una inversión de 720 mil pesos, se entregaron más de un millón 200 mil crías de carpa y tilapia, con lo que se espera una producción de 200 toneladas de pescado, proyectando una ganancia económica de 18 millones de pesos para el municipio y comunidades vecinas.



Aunado a los apoyos para la transformación del campo, mil 228 mujeres hoy cuentan con el respaldo de Mujeres con Bienestar en Soyaniquilpan y se han otorgado más de 2.3 millones de pesos para equipar y mejorar 16 escuelas de educación básica en el municipio.



Asistieron al evento Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo; Gloria Vanessa Linares Zetina, Diputada Local; Fernando Ulises Montiel Arteaga, Presidente Municipal Constitucional de Soyaniquilpan; Carlos Alberto López Imm, Diputado Local; y María Luisa Mendoza Mondragón, Diputada Federal.