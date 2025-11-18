Operativo Restitución: 50% de los inmuebles asegurados han sido devueltos a sus legítimos dueños: FGJEM

Del total de inmuebles, 695 han sido devueltos por el Ministerio Público a quienes han acreditado legalmente su propiedad.

Mediante las acciones de la Operación “Restitución”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), DEFENSA, MARINA, Guardia Nacional (GN), SSEM y policías municipales han asegurado 1,149 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 63 municipios del territorio estatal.



Del mes de abril, cuando inició la Operación “Restitución”, como parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha, del total de los inmuebles asegurados, 695 han sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.



Lo anterior, con base en las determinaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, lo que ha permitido agilizar los procesos para que las víctimas recuperen sus propiedades sin requerir esperar el fallo de la Autoridad Judicial.



En el periodo que comprende del 9 al 15 de noviembre, autoridades han realizaron acciones operativas en 5 municipios, asegurando 8 propiedades, entre ellas un terreno ubicado en un área natural protegida del municipio de Tepotzotlán con una superficie de 150 hectáreas de las cuales 51 se encontraban invadidas y en las que se habían edificado alrededor de 30 viviendas de madera y block.



De los 695 inmuebles devueltos hasta el momento, 635 de ellos son casas habitación, 58 predios y dos inmuebles dedicados a locales comerciales.



Desde el comienzo de las acciones de la Operación “Restitución” se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.



Se debe recordar que la Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que en la entidad encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que participan la DEFENSA, MARINA, GN, así como del Gobierno del Estado de México a través de la SSEM.