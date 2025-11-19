Se impulsa en Naucalpan el programa “Impulsando tu Salud”: Isaac Montoya

-Impulsando tu Salud ha llegado a 20 comunidades y tiene afiliadas a 3,270 personas que pueden acceder al menos a tres de los servicios.

En poco más de dos meses, en el municipio Naucalpan, encabezado por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, se ha llevado a cabo el programa Impulsando tu Salud, en por lo menos 20 comunidades, donde se han ofrecido más de 10 mil servicios gratuitos, como estudios de laboratorio, así como servicios médicos, atención óptica, medicamentos, servicios dentales y cortes de cabello, entre otros.



Montoya Márquez acudió a la calle Mandarina de la colonia Las Huertas Tercera Sección, donde reiteró que todos los días se trabaja para devolverle el brillo y la prosperidad a las comunidades donde habita la mayoría de la gente y llevar la justicia social tanto a las comunidades, como a los fraccionamientos y también a los pueblos.



Señaló que el programa Impulsando tu Salud tiene afiliadas a 3,270 beneficiarios, para las personas que lo solicitan pueden acceder al menos a tres de los servicios, tanto para sí mismos, como para sus hijos o familiares. También pueden continuar requiriendo los medicamentos que necesitan al acudir a las diferentes jornadas de salud o en los centros de salud del DIF.



Enfatizó que su gobierno tiene el compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes y, también, superar el abandono en el que se ha mantenido al municipio por años, además de trabajar en la prevención de la salud.



En la unidad médica móvil, se brindan servicios ópticos, farmacia, así como tomas de muestra y dentista. Algunos de los estudios de laboratorio que se pueden requerir son: Perfil diabético, química sanguínea, 6 elementos, Examen General de Orina, V.I.H, entre los 20 disponibles.



Por otra parte, en los servicios dentales se incluyen curaciones, extracciones (excepto molares del juicio), limpieza dental, aplicación de flúor, resinas y rayos X dentales.



Para acceder a estos servicios, es necesario presentar:



-Mayores de edad: Credencial de elector vigente con residencia en Naucalpan.



-Menores de edad: CURP y afiliación de un adulto mayor de edad.



Todos los servicios son totalmente gratuitos y que la consulta médica es obligatoria antes de realizar cualquier estudio de laboratorio, con el fin de que el médico o la médica determinen los estudios de laboratorio necesarios, según el diagnóstico.



El alcalde resaltó “estas jornadas de Impulsando tu Salud, se están llevando a cabo en todo el municipio y la idea es que vayamos instalando consultorios en las comunidades, se va a empezar en La Raquelito y no dejará de hacer estas jornadas móviles en donde se ofrece medicina general las pruebas de laboratorio, optometría, odontológica y todos los servicios que se ofrecen de manera gratuita”



Agregó que, su administración asume la responsabilidad y está resolviendo los pendientes que otros gobiernos dejaron, como en obra pública con la inversión de más de mil millones de pesos, el saneamiento financiero, una la mejor distribución del agua, atención a la salud, apoyo a las y los estudiantes con la Universidad Rosario Castellanos, además de apoyos a madres solteras, personas con discapacidad y a las y los jóvenes, entre otras acciones.