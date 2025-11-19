Importante escuchar y fortalecer la justicia en el Edoméx: Delfina Gómez

-Durante la Mesa se señaló que la presencia del Poder Judicial en estas reuniones es fundamental para la construcción de justicia.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz, realizada en el Palacio de Gobierno, donde se destacó la importancia del Poder Judicial para fortalecer la justicia y avanzar en la construcción de mayor seguridad en el Edoméx.



Durante la Mesa se señaló que la presencia del Poder Judicial en estas reuniones es fundamental para la construcción de justicia y alcanzar la paz que las y los mexiquenses anhelan.



Se reafirmó de la importancia que tienen las audiencias ciudadanas, para el gobierno del Estado de México y para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ya que mediante ellas se puede conocer de primera mano las necesidades y propuestas a fin de mejorar la seguridad, la justicia y promover una cultura de paz en nuestra entidad.



Destacaron que la presencia del Poder Judicial en este espacio de diálogo liderado por la mandataria estatal, reafirma el compromiso institucional en la construcción de una entidad más segura y la creación de estrategias conjuntas en beneficio de las y los mexiquenses.