Martí Batres inaugura remodelación de Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”

En el marco del 46 Aniversario del Hospital Regional (HR) “Gral. Ignacio Zaragoza”, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró las obras de remodelación de parte del servicio de hospitalización y hemodinamia, ubicados en el quinto y sexto piso de la unidad, lo que beneficiará a un millón 200 mil derechohabientes.



En compañía del director de Administración y Finanzas, Omar Butrón Fosado, Martí Batres recorrió las áreas remodeladas con una inversión de más de 53 millones 930 mil pesos, que fueron intervenidas y equipadas con un total de 73 camas, dos equipos de hemodinamia, área de preparación de alimentos, enseñanza, sala de espera para familiares de pacientes, una Central de Enfermería, así como oficinas administrativas y de trabajo social.



Precisó que, del total de camas destinadas a estos pisos, 30 son nuevas camas censables y el resto sustituye a las ya existentes, con lo cual sigue creciendo la capacidad instalada del hospital.



A la fecha, este nosocomio cuenta con alrededor de 340 camas censables y 200 no censables, consolidándose como uno de los más importantes de la región oriente de la Ciudad de México.



Martí Batres subrayó que el ISSSTE ha llevado a cabo la implementación del Programa La Clínica es Nuestra, la renovación de 695 ambulancias, la renivelación de trabajadores administrativos y activadores físicos, la ampliación voluntaria de la jornada laboral de seis a ocho horas, la puesta en marcha de la Estrategia de Trato Digno, y continúa con el proceso de nacionalización de hospitales y servicios.



En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura de la red hospitalaria, el director general del ISSSTE comentó que se realizan obras en unidades de salud de todo el país, como la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y la recuperación del Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy”, en Morelos.



Por su parte, el director del HR “Gral. Ignacio Zaragoza”, señaló que, a lo largo de sus 46 años de existencia, la unidad ha crecido en beneficio de las y los derechohabientes, gracias al trabajo comprometido del personal médico y administrativo. Añadió que, en la actual administración, este desarrollo se ha fortalecido mediante la coordinación con las autoridades encabezadas por el director general Martí Batres.