Encabeza Manuel Vilchis Jornada de Salud para los Caballeros de Zinacantepec

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, junto con la presidente del DIF Zinacantepec, encabezaron la Jornada de Salud para los caballeros, “Ser Hombre También es Cuidarse”, una iniciativa pensada especialmente para el bienestar de todos los hombres de nuestro municipio en el marco del Día Internacional del Hombre.



Durante la jornada, señaló Vilchis Viveros, se ofrecieron a los caballeros servicios totalmente gratuitos, entre ellos:



Vacunas, revisión de niveles de antígeno prostático, estudios de hepatitis, glucosa y más, además de servicios odontológicos y visuales, junto con un taller de box para fomentar el deporte.



La jornada se realizó en la Plaza Cívica de Zinacantepec a través del DIF Zinacantepec, siendo un recordatorio de que la salud masculina es prioridad.



Recordó Vilchis Vivero a todos los hombres que cuidarnos también es un acto de responsabilidad y amor por nuestra familia; aprovecho para invitar a todos los caballeros a acercarse a estas jornadas y aprovechar estos servicios preventivos que pueden salvar vidas.



Afirmó que el éxito de esta jornada es un verdadero ejemplo de autocuidado, de esos que abrazan el alma y nos recuerdan que estar bien física y emocionalmente también significa estar bien en familia.



“Me alegró ver a tantos caballeros acercarse con la decisión de atenderse, escucharse y regalarse un momento para ellos. Esa disposición dice mucho… y vale muchísimo”.



Agradeció el trabajo en equipo de todos los que participaron, como el DIF Zinacantepec, personal de salud, IMCUFIDEZ por las clases de box e ISEM.