Delfina Gómez se reúne con Claudia Sheinbaum y gobernadores para revisar avances del IMSS-Bienestar

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acudió a Palacio Nacional para participar en la reunión de trabajo convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con gobernadoras y gobernadores de las entidades incorporadas al programa IMSS-Bienestar.



Este encuentro tuvo como objetivo revisar los avances y fortalecer la coordinación nacional en materia de salud pública.



Durante la reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de reforzar el sistema de salud gratuito y coordinado en todo el país.



Mediante sus redes sociales, tanto la gobernadora Delfina Gómez como la presidenta enviaron un mensaje referente a la reunión.



La presidente Claudia Sheinbaum señaló: “En Palacio Nacional, nos reunimos con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita. Agradezco la presencia de las y los mandatarios estatales, ya que este tipo de encuentros permite llevar servicios médicos a cada rincón del país”.



La gobernadora Delfina Gómez enfatizó el compromiso de su administración para impulsar la implementación del IMSS-Bienestar en territorio mexiquense y garantizar el acceso a la salud para toda la población, especialmente para quienes más lo necesitan.



La mandataria mexiquense compartió en redes sociales: “Acudí a Palacio Nacional a una reunión de trabajo con nuestra querida Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum, y compañeras y compañeros Gobernadores. Revisamos avances en la implementación del IMSS-Bienestar y garantizar el derecho a la salud de todas y todos”.



La gobernadora Delfina Gómez resaltó que participar en este tipo de reuniones permite afianzar estrategias conjuntas; además de acelerar el proceso de transición hacia un modelo de atención médica más efectivo, con servicios gratuitos y de calidad para las familias mexiquenses.