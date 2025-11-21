Vilchis Viveros encabeza en Zinacantepec ceremonia por los 115 años de la Revolución Mexicana

Más de 15 escuelas del municipio presentaron tablas gimnásticas y números alusivos a la gesta revolucionaria.

La Plaza Cívica de Zinacantepec fue escenario de la ceremonia conmemorativa por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, evento que congregó a autoridades municipales, instituciones educativas y grupos deportivos en una jornada llena de civismo y participación comunitaria.



El acto fue encabezado por el presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, acompañado por la presidenta del DIF Zinacantepec, Jessica Ríos Lara; además de integrantes del Cabildo; y directores del Ayuntamiento 2025–2027. Al evento asistieron también decenas de familias y visitantes que se dieron cita para presenciar las distintas actividades.



Más de 15 escuelas del municipio presentaron tablas gimnásticas y números alusivos a la gesta revolucionaria, demostrando coordinación, disciplina y entusiasmo. Asimismo, un grupo de adultos mayores del DIF Zinacantepec participó con una exhibición especial, al igual que deportistas del IMCUFIDEZ Zinacantepec, quienes realizaron rutinas de calentamiento y presentaciones deportivas que destacaron por su energía y precisión.



De acuerdo con las autoridades, la conmemoración buscó fortalecer la identidad nacional, promover los valores cívicos y fomentar la convivencia comunitaria, subrayando la importancia de mantener vivas las tradiciones cívicas en el municipio. Las familias asistentes reconocieron el ambiente ordenado, la participación de las instituciones educativas y el impulso al deporte como parte del desarrollo social local.



Finalmente, el gobierno municipal agradeció la participación de estudiantes, docentes, entrenadores, adultos mayores y personal del IMCUFIDEZ, reiterando su compromiso de continuar promoviendo actividades que impulsen la cultura, la educación y el deporte en Zinacantepec.