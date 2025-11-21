Saneamiento del río Hondo comenzará en 2026 con alianza entre Países Bajos y Naucalpan

-Invertirá el gobierno de Naucalpan 70 mdp mediante una cooperación histórica entre ambos países.

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, a través del Organismo Municipal del Agua (OAPAS), anunció avances significativos en la cooperación bilateral con Países Bajos para el proyecto de saneamiento del Río Hondo, que contempla una inversión de 70 millones de pesos para 2026.



Montoya Márquez señaló que esta alianza busca transformar al municipio en un referente nacional de sostenibilidad hídrica y resiliencia climática urbana.



Mientras que el titular de OAPAS informó que el proyecto de saneamiento del Río Hondo, enmarcado en el programa Partners for Water, ya cuenta con la autorización de financiamiento del Comité de Climate Fund Managers (CFM), una empresa internacional neerlandesa.



El plan modificado incluye la ampliación de dos plantas de tratamiento existentes y la construcción de una nueva. Las siguientes etapas contemplan la finalización del expediente técnico, la obtención de autorizaciones del Congreso y el inicio de la obra a finales de 2026.



Montoya Márquez señaló que una segunda acción prioritaria con Países Bajos se centra en la captación de agua de lluvia y potabilización.



Será la empresa FieldFactors, en colaboración con OAPAS, quien desarrollará la tecnología BlueBloqs para recargar el acuífero con 1 millón de metros cúbicos al año, lo que ayudará a mitigar inundaciones y a transformar espacios públicos en áreas verdes resilientes. Se espera formalizar esta colaboración en los próximos días para iniciar el proyecto en enero de 2026.



Naucalpan también explora nuevas áreas de cooperación, como la rehabilitación y el uso sustentable de la Presa Las Julianas, que incluiría el saneamiento, desazolve, sistemas de captura y potabilización del agua para abasto de la red.



Montoya Márquez reiteró que para Naucalpan el agua es el eje del desarrollo sostenible y considera la cooperación internacional como la vía más efectiva para garantizar su acceso universal.