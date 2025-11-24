Anuncia Isaac Montoya rescate de zonas industriales en Naucalpan

Subrayó que Naucalpan aporta casi el 18% del PIB al Estado de México.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, se reunió con empresarios de ASECEM, encabezados por Raúl Chaparro, y ante quienes informó, que el próximo año se enfocará en un plan para rescatar e impulsar las zonas industriales.



Destacó que el gobierno de Naucalpan está abierto para apoyar la inversión, además de facilitar y lograr mayores inversiones. Teniendo una apertura para el crecimiento que signifique avanzar de manera integral, de manera inclusiva para generar mayores inversiones y más empleos en el municipio.



Durante la reunión, que fue organizada por ASECEN en conjunto con Expo Eléctrica Internacional, Montoya Márquez subrayó que Naucalpan aporta casi el 18%, del PIB al Estado de México, por ello, el propósito de este plan es devolverle su empuje y productividad que beneficie a las y los naucalpenses para que cuenten con empleo formal.



Montoya Márquez enfatizó que en este primer año de gobierno se ha trabajado en mejoras de diversos sectores como la seguridad, que ha demostrado una baja notable en los delitos de alto impacto y el mejoramiento de vías de circulación, como la rehabilitación con concreto hidráulico del Periférico Norte y la avenida Luis Donaldo Colosio, como ejemplo de vías de comunicación que benefician el desarrollo productivo y dan mayor seguridad a las y los inversionistas.



La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González, Montoya Márquez, acompañó a Montoya Márquez y reconoció su labor, siendo uno de los principales impulsores de la inversión, además de ser calificado como uno de los mejores presidente municipales de la entidad.



En la reunión también estuvieron el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz; el Embajador de Kuwait, Salah Al-Haddad y también del embajador del Reino de Marruecos y Decano de los Países Árabes en México, Abdelfattah Lebbar, quienes señalaron que su gobierno comparte una visión de respaldo al sector empresarial y destacó que los sectores productivos siempre contarán con el apoyo para impulsar el desarrollo y la generación de empleos.



En la Zona Metropolitana, la cual incluye en gran parte a Naucalpan, se concentrará un clúster farmacéutico, para generar una estrategia conjunta con instituciones educativas y con centros de investigación para producir y exportar medicamentos a nivel mundial y también desarrollar tecnología para aportar a esta industria.



En la reunión, Raúl Chaparro coincidió con la secretaria de Desarrollo Económico, al señalar que Naucalpan es uno de los municipios más importantes del Estado de México.