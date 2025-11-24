Participan cientos de jóvenes de Metepec en sorteo del Servicio Militar Nacional

El evento fue encabezado por el presidente municipal, Fernando Flores Fernández.

En el municipio de Metepec, más de 800 jóvenes de la clase 2007 y remisos, acudieron al Recinto Ferial para llevar a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN), acto cívico que permite a los jóvenes cumplir con su deber ciudadano conforme a lo establecido en la Ley y el Reglamento del Servicio Militar Nacional.



El evento fue encabezado por el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, quien destacó la importancia de este procedimiento para fomentar en la juventud valores cívicos y de responsabilidad hacia la nación.



Durante el evento, Flores Fernández señaló que la participación de los 800 jóvenes reunidos demuestra el compromiso que tienen con la nación, el cual asumen con responsabilidad y orgullo, expresó.



Desde las 7:00 de la mañana, los jóvenes arribaron al recinto acompañados de su precartilla para participar en el sorteo organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a través de la 22va Zona Militar.



Durante el acto, los participantes extrajeron de una tómbola las tradicionales bolas blancas y negras: la primera indica la realización del Servicio Militar Nacional, ya sea encuadrado o a disponibilidad, mientras que la segunda exenta y permite avanzar hacia la liberación de la cartilla.



Este procedimiento, más allá de cumplir con un requisito legal, busca fortalecer valores fundamentales en los jóvenes, como la disciplina, el respeto a los símbolos nacionales, la responsabilidad y el amor a la patria.