Encabezan en alcaldía Cuauhtémoc sorteo de cartillas del servicio militar

-El sorteo, realizado en las cuatro Juntas de Reclutamiento de la demarcación, forma parte del proceso establecido por SEDENA para definir si el servicio se cumplirá encuadrado o a disponibilidad.

La Alcaldía Cuauhtémoc llevó a cabo este domingo el sorteo de cartillas del Servicio Militar Nacional (SMN) de la clase 2007 y remisos, una jornada que reunió a cientos de jóvenes de la demarcación y en la que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega hizo un llamado a asumir con responsabilidad su papel en la construcción del país.



Acompañada por autoridades civiles y militares, la alcaldesa dirigió un mensaje a familias y jóvenes, reconociendo el trabajo formativo en los hogares.



El sorteo, realizado simultáneamente en las cuatro Juntas de Reclutamiento de la Cuauhtémoc, es uno de los pasos obligatorios establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional para determinar la modalidad del servicio militar. Su objetivo es fortalecer valores de disciplina, respeto y responsabilidad entre la juventud.



Ale Rojo de la Vega reiteró que su administración trabaja diariamente para abrir oportunidades y mejorar las condiciones de desarrollo para las y los jóvenes de la demarcación.



La mandataria giró instrucciones para que su administración continúe acompañando a las y los conscriptos en el cumplimiento de este proceso, garantizando atención y certeza en cada etapa, en coordinación con SEDENA.