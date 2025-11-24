“La Noche es de Todos” amplía su alcance y detiene eventos clandestinos en la CDMX

El operativo transcurrió satisfactoriamente gracias a la óptima colaboración interinstitucional.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), llevó a cabo, del jueves 20 al sábado 22 de noviembre, una nueva edición del operativo “La Noche es de Todos”.



En esta jornada, uno de los principales ejes de actuación fue la identificación, suspensión y clausura de espacios utilizados para la realización de eventos clandestinos convocados mediante redes sociales, los cuales representaban un riesgo para las y los asistentes al operar con venta de alcohol sin los permisos correspondientes y sin las medidas necesarias para su correcto desarrollo.



Como resultado, fueron intervenidos dos inmuebles en la alcaldía Cuauhtémoc que ya habían sido sancionados y operaban de manera no regulada, por lo que se procedió al desalojo de las y los asistentes y posteriormente su clausura, reforzando así el mensaje de que el operativo ahora también vigila y actúa en este tipo de eventos irregulares.



De manera paralela, y con el propósito de garantizar un sano esparcimiento en establecimientos con horario nocturno en la capital, el programa se desarrolló en colonias como Puebla, Ampliación Simón Bolívar, Modelo, Sector Popular, Moctezuma, Doctores, Condesa, Argentina Antigua, Santa Fé, Letran Valle, Independencia, Niños Héroes de Chapultepec, Ciudad de los Deportes, Álamos, Narvarte Poniente y Juárez de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez.



En respuesta a denuncias vecinales por exceso de ruido, venta de alcohol a menores, disturbios y exceso de ruido, se realizaron durante el fin de semana 11 verificaciones, 10 suspensiones y una clausura. Asimismo, una persona fue detenida por quebrantar los sellos de suspensión de su negocio y posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público.



El operativo transcurrió satisfactoriamente gracias a la óptima colaboración interinstitucional, finalizando sin mayores incidencias y con saldo blanco.