Fernando Flores entrega arcotecho en CBTIS 203 en Metepec

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la entrega del arcotecho del área de usos múltiples en el CBTIS 203, cumpliendo así un compromiso más con la comunidad estudiantil.



Durante la entrega, subrayó la importancia de invertir en infraestructura escolar; señaló que esta nueva área de usos múltiples en el CBTIS 203 servirá a cientos de chavos para estudiar, convivir y hacer deporte sin preocuparse por el sol o la lluvia.



La obra no solo protege de las inclemencias del tiempo, también se convierte en un punto de encuentro para la comunidad estudiantil. Con este espacio, busca fortalecer la convivencia y dar a los jóvenes un lugar seguro y funcional.



Flores Fernández señaló que la entrega del arcotecho refleja el compromiso de seguir mejorando las escuelas del municipio. Es un paso más en la construcción de un Metepec que apuesta por su juventud y por brindarles espacios que acompañen su desarrollo académico y personal.



Con esta acción, la administración local busca dignificar los espacios educativos y promover un ambiente más seguro y cómodo para los jóvenes.