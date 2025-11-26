Inicia IEEM 16 días de activismo contra la violencia de género

-Las actividades programadas por el IEEM podrán seguirse a través de sus redes sociales.

A través de un espacio orientado a fortalecer los conocimientos en seguridad digital y fomentar la reflexión sobre las distintas formas de violencia que se registran en línea, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio inicio con las actividades de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.



Al inicio del taller Transitar en redes: estrategias de autocuidado en el espacio digital, la Consejera Electoral del IEEM Karina Ivonne Vaquera Montoya, afirmó que la capacitación continua en estos temas permite a las personas usuarias de las redes sociales identificar y comprender las múltiples expresiones de violencia que persisten en la sociedad, además de contribuir a construir nuevas masculinidades, relaciones más igualitarias y entornos libres de violencia dentro y fuera del servicio público.



Subrayó que estos talleres constituyen parte de la labor esencial del IEEM para sensibilizar a su personal y a la sociedad en general, pues tanto mujeres como hombres pueden ser víctimas de agresiones, incluida la violencia digital.



El taller impartido por la especialista en género, feminismos y violencias digitales, Miriam de Jesús Mendoza Alarcón, planteó una reflexión sobre la forma en que las violencias han transitado de los espacios físicos a los entornos digitales, transformándose o ampliándose en las pantallas.



Durante su exposición, Mendoza Alarcón explicó que la digitalización acelerada por la pandemia trasladó actividades como compras, relaciones personales y educación al entorno en línea, creando nuevos riesgos como el sexting sin consentimiento, que se vuelve violento cuando vulnera la privacidad; el ciberacoso, basado en mensajes o imágenes que buscan hostigar o humillar; el grooming, donde una persona adulta engaña a niñas, niños o adolescentes con fines sexuales; y el sharenting, que implica la sobreexposición de menores en internet.



Señaló que, aunque la mayoría de las personas utiliza múltiples redes sociales y aplicaciones, persiste un amplio desconocimiento sobre sus términos de uso, mecanismos de privacidad y políticas de protección de datos. Frente a ello, enfatizó la necesidad de adoptar estrategias de autocuidado digital para navegar de manera más segura, informada y consciente. De igual manera, compartió conceptos básicos y consejos para facilitar la identificación de este tipo de violencia, además de diversos medios de denuncias.



La Consejera Electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez destacó que lo digital tiene efectos reales porque tanto los mensajes positivos como las agresiones en línea impactan directamente en las emociones y en la salud psicológica de las personas. Señaló que los movimientos feministas y aliados han sido clave para visibilizar estas violencias, y que durante la pandemia el activismo digital permitió impulsar avances como la Ley Olimpia y la Ley Ingrid.



Finalmente, enfatizó que prevenir la violencia digital requiere documentar, analizar y asumir responsabilidad en todos los espacios, incluidos lo que compartimos en redes y lo que guardamos en nuestros dispositivos.



Cabe destacar que parte de las actividades programadas para los 16 Días de Activismo del IEEM podrán seguirse tanto de forma presencial como virtual en las redes sociales del Instituto.