Inicia alcaldía Álvaro Obregón rehabilitación de calles

En un trabajo coordinado, la Alcaldía Álvaro Obregón y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras, iniciaron los trabajos de reencarpetado del Eje 10 Sur Río Magdalena.



En una primera etapa, que contempla 30 días, se realizará la rehabilitación integral de la vialidad en el tramo que va de Avenida Revolución a Periférico Sur. Posteriormente se laborará de la Glorieta de San Jerónimo a Avenida San Jerónimo.



Para reducir las afectaciones a la circulación, las labores se realizarán en un horario de 22:00 horas a 5:00 de la mañana. “Se estarán interviniendo 2.6 kilómetros lineales, que implica más de 20 mil metros cuadrados de superficie asfáltica rehabilitada”.”



“Las labores benefician directamente a los vecinos de La Otra Banda, Barrio Loreto, Tizapán y San Ángel, así como a quienes circulan por Avenida Revolución y toman el Eje 10 Río Magdalena hacia Periférico”, indicó el alcalde, Javier López Casarín.



Por parte del Gobierno de la Ciudad de México, Édgar Alejandro Barrientos Galván, Director General de Obras de Infraestructura Vial de la SOBSE, agradeció la coordinación institucional, que permite dar más y mejores resultados a la ciudadanía.



Las obras forman parte del Programa Estratégico de Repavimentación en Vialidades Primarias “Cualli Ohtli”, que significa Buen Camino, que en total contempla la rehabilitación integral de 250 kilómetros de vías en la capital.