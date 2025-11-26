Beatriz Rojas encabeza festejo del 84 aniversario del Comedor Familiar No. 1 en CDMX

-Dentro del DIF tenemos 100 comedores populares; el objetivo es fortalecerlos, equiparlos y dignificarlos para seguir garantizando la alimentación a miles de personas, sobre todo a grupos vulnerables, enfatiza.

Con la muestra gastronómica “Dieta de la Milpa”, integrada por decenas de platillos tradicionales de la comida mexicana, preparados por grupos solidarios del Programa Comedores Populares, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez, encabezó los festejos del 84 Aniversario del Comedor Familiar no. 1, ubicado en Paseo de la Reforma 705, colonia Morelos.



Ante comensales e integrantes de los comedores populares del DIF de la Ciudad de México, expuso que esta dependencia pública tiene que mejorar los servicios y atención a la población en todas sus direcciones ejecutivas: “Somos un sistema muy noble y grande, vamos a consolidarlo”.



Este aniversario, planteó, nos recuerda algo fundamental; garantizar el derecho a una alimentación nutritiva y digna no es un ideal, es una obligación del Estado y una responsabilidad colectiva.



Destacó que la Constitución de la Ciudad de México va más allá y establece que esta alimentación debe ser saludable, accesible, asequible y culturalmente pertinente, especialmente para quienes viven en pobreza.



Por su parte, la directora ejecutiva de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Desarrollo Comunitario, Claudia Elena Aguila Torres, señaló: “Me complace formar parte de esta honorable institución, no solo por lo que representa en las vidas de las familias de este país y esta gran ciudad, sino particularmente por velar por la nutrición y alimentación de los que menos tienen”.



Remarcó que lejos de ser un programa asistencialista, es la organización de grupos solidarios de vecinos en coordinación directa con el Sistema DIF para llevar alimentos ricos y nutritivos a colonias populares, que a la vez fomentan y promueven la economía local; estos son los comedores populares del DIF Ciudad de México.



En su oportunidad, la directora de Comedores, María de Jesús López Vázquez, comentó que el comedor familiar no. 1 es un espacio que ha dado alimentos a miles de personas a lo largo de más de ocho décadas.