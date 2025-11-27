Presenta Muñiz Neyra 1er Informe del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades

-Este sistema coordina esfuerzos, instrumentos, políticas y servicios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y promover la igualdad de género.

Ana Muñiz Neyra, presidenta municipal de San Mateo Atenco, encabezó la presentación del Informe Anual de Actividades del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Mujeres.



Muñiz Neyra señaló que en el municipio se trabaja de manera incansable para fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género, además de garantizar el acceso a una vida libre de violencia, consolidando las acciones que protegerán, acompañarán y empoderarán a todas las atequenses.



Recordó que este sistema coordina esfuerzos, instrumentos, políticas y servicios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y promover la igualdad de género en San Mateo Atenco.



Mencionó que sus funciones y servicios se gestionan a través de las dependencias municipales, principalmente la Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales e Igualdad de Género y las oficinas del DIF municipal.



Muñiz Neyra puntualizó que, gracias al Modelo AHORA, se han reducido en 32% los casos de violencia de género en todo el municipio.



Gracias a los operativos AHORA se ha reforzado la prevención en territorio, y con la Alerta AHORA se ha brindado atención oportuna y acompañamiento en cada caso reportado.



Fue gracias al fortalecimiento del modelo AHORA que se han realizado 12 operativos AHORA, logrando sensibilizar a más de tres mil personas.



Además de integrar los grupos de promotoras AHORA. Se ha creado la unidad municipal de primera intervención, la cual se enfoca en atender los delitos de género.



Muñiz Neyra se mostró satisfecha al recordar que San Mateo Atenco es el único municipio en la entidad en contar con la Alerta AHORA. Además de tener un dispositivo tecnológico georreferenciado para quienes tienen medidas de protección. De estos, se han entregado 275 dispositivos, de los cuales 195 se encuentran activos.



La policía de género ha atendido 354 incidentes de violencia de género y familiar.



Mediante el programa Taxi Seguro, se entregaron 200 botones de alertamiento, reduciendo 32% la incidencia de violencia de género en San Mateo Atenco.



Muniz Neyra finalizó recordando que cada día trabajan en San Mateo Atenco por un municipio más seguro y libre de violencia.