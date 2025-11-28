Delfina Gómez inaugura las oficinas centrales del SMSEM en Toluca

-Además la mandataria hizo entrega de becas, mobiliario e infraestructura escolar con inversión histórica superior a 300 millones de pesos.

Congruente con su compromiso de fortalecer la enseñanza y promover espacios escolares funcionales, seguros y dignos, la Gobernadora Delfina Gómez entregó becas, mobiliario e infraestructura escolar con una inversión histórica superior a los 300 millones de pesos, en beneficio de la comunidad de educación básica, media superior y superior.



“La austeridad, la transparencia y el uso responsable de los recursos que se obtienen de los impuestos que los ciudadanos aportan, hoy regresan al pueblo mexiquense a través de apoyos a la educación”, señaló la Gobernadora.



En el evento, realizado luego de inaugurar las nuevas oficinas centrales del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), en Toluca, la Mandataria refrendó su convicción de transformar la educación a través de inversiones que permitan mejorar la enseñanza y ampliar las oportunidades de desarrollo y bienestar de las y los mexiquenses.



“Desde el Gobierno del Estado de México, seguimos impulsando la transformación educativa a través no solamente del mejoramiento de la infraestructura escolar, sino también nos interesa los programas de profesionalización, de actualización pedagógica y de apoyo para las y los estudiantes”, indicó la mandataria mexiquense.



Acompañada por Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM, la Gobernadora expresó su reconocimiento a los 105 mil maestros sindicalizados beneficiarios de la nueva casa sindical, al ser ellos la base y el pilar que sostiene la fuerza transformadora de la educación en el Estado de México.



En el evento se informó que a través del Programa “SECTI en tu Escuela, Transformando la Educación”, se han fortalecido 695 escuelas, mediante acciones de infraestructura y entrega de mobiliario escolar, beneficiando a más de 138 mil 700 estudiantes de diversos municipios.



En su oportunidad, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación destacó que el programa nace de las necesidades reales de las instituciones y de la convicción de que la transformación educativa se construye desde el territorio, escuchando a docentes, acompañando a familias y reconociendo el esfuerzo de estudiantes.



En el evento, realizado en el Auditorio “Agripín García Estrada”, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, la Gobernadora también encabezó la 13ª entrega de la Beca Bienestar Edoméx de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, mediante la cual 505 estudiantes de la entidad reciben un apoyo económico, con una inversión total de 5 millones 050 mil pesos.



En materia de ciencia, innovación y educación superior, realizó la entrega simbólica de la Beca Ciencia con Incidencia para el Bienestar, del Comecyt, que beneficia este año a 2 mil 878 estudiantes de educación superior de todo el Estado de México, con una inversión de 33.5 millones de pesos.



Estuvieron presentes en este evento Mónica Chávez Duran, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México; Marco Aurelio Carbajal Leyva, exsecretario General del SMSEM; integrantes del Gabinete estatal; diputadas y diputados federales y locales; alcaldes; miembros del Sindicato, y cinco mil maestros y estudiantes.