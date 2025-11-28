Anuncia SECTEI y PILARES sedes y horarios del Examen Único SECTEI 2025

-Más de 14 mil aspirantes harán Examen Único SECTEI 2025 en 275 PILARES.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) informan que ya se encuentra disponible el listado de sedes y horarios para la aplicación del Examen Único SECTEI 2025, el cual se realizará el sábado 6 de diciembre.



En total, 275 PILARES ubicados en las 16 alcaldías de la ciudad recibirán a aproximadamente 14 mil aspirantes que completaron su registro durante la convocatoria para acreditar el nivel de Educación Media Superior (EMS) por medio de esta opción.



Para conocer la sede asignada, es necesario contar con el folio de registro y consultarlo en el listado disponible en las plataformas oficiales de la SECTEI: https://www.sectei.cdmx.gob.mx/ o en el siguiente link: https://share.google/nqUUr3i9ZNR4Of9kH



De igual forma, las y los aspirantes recibirán un mensaje en el correo electrónico que proporcionaron durante su registro, donde se les informará la sede y el horario que les fueron asignados. Dichas asignaciones son definitivas y no podrán modificarse.



El día de la aplicación, las y los aspirantes deberán presentarse cuarenta minutos antes del inicio del turno correspondiente, ya sea matutino, vespertino o único. El examen consta de dos sesiones de dos horas y media cada una, separadas por un receso de treinta minutos, y es indispensable presentarse a ambas sesiones para que el proceso tenga validez.



Para ingresar a la sede será obligatorio presentar una identificación oficial con fotografía en original, como credencial para votar, pasaporte, licencia de conducir o cartilla militar. En el caso de aspirantes menores de edad, será necesaria la presencia de su madre, padre o tutor, quien deberá presentar identificación oficial en original y copia, además de una carta responsiva debidamente firmada.



Para más detalles sobre artículos permitidos o recomendaciones adicionales, se invita a las personas aspirantes a consultar las redes oficiales de SECTEI y PILARES. Asimismo, en caso de dudas y aclaraciones está disponible el teléfono: 55-5134-0770, ext. 1538 y 1610 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas; y el correo: Seguimiento Examen Único SECTEI